Pannolini lavabili per le famiglie

Prosegue a Castelnuovo il progetto di promozione dell’utilizzo dei pannolini ecologici lavabili in alternativa a quelli usa e getta. La giunta comunale ha approvato la delibera che prevede la distribuzione gratuita, ai genitori dei nuovi nati che ne faranno richiesta, di un kit di pannolini lavabili e di un vademecum sul loro corretto utilizzo. Quattro gli obiettivi del progetto: rivalutazione dei sistemi e delle materie naturali per la cura e la salute dei piccoli; risparmio economico per i destinatari del progetto sull’acquisto dei pannolini e sullo smaltimento dei rifiuti; cura per l’ambiente attraverso la riduzione della produzione di rifiuti non riciclabili; sensibilizzazione dei cittadini su entrambe le problematiche. Sono stati acquistati 30 confezioni da mettere a disposizione dei neo-genitori chi ne faranno richiesta al Comune, agli uffici anagrafe o ambiente.