Panigaglia, via libera del ministero. Hub per la distribuzione del gnl. Ok il progetto di ’vessel reloading’

Via libera del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al progetto di “Vessel reloading“ al terminal Gnl di Panigaglia. L’approvazione di fatto sblocca in maniera definitiva l’iter autorizzatorio verso un piano che punta a fare dello stabilimento un vero e proprio ’distributore’ di gas naturale liquefatto per navi. Le direttrici perseguite, in questo senso, sono molteplici: da una parte qualificarsi come fonte di approvvigionamento della materia prima per bettoline utilizzate nel rifornimento di navi da crociera e portacontainer alimentate a gnl e in sosta nel porto spezzino; dall’altra, essere punto cardinale nel progetto di metanizzazione della Sardegna, laddove viene ipotizzato un servizio di rifornimento per l’isola con navi di dimensioni più piccole. Proprio in questa direzione va il progetto di ammodernamento del terminal, che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture in corrispondenza del pontile principale, nonchè modifiche impiantistiche per consentire il trasferimento di gnl dall’area di stoccaggio ai bracci di scarico e modifiche minori sulle tubazioni che consentiranno di ricaricare il gnl sulle navi, con l’obiettivo di ampliare le attività di carico e scarico gnl a navi metaniere di piccola taglia con capacità compresa tra 2.000 e i 30.000 metri cubi. Il via libera del Mase segue di qualche mese il provvedimento con cui la commissione Via aveva determinato l’esclusione del progetto presentato dalla Snam dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, valutando di fatto l’assenza di potenziali situazioni impattanti. Solo pochi mesi fa, la Capitaneria di Porto della Spezia aveva emanato un’ordinanza che di fatto concede l’approdo delle navi da crociera e mercantili alimentate a gnl nel porto della Spezia, superando le autorizzazioni individuali rilasciate di volta in volta ed estendendo quelli che erano i primi provvedimenti dedicati alle navi da crociera anche alle navi portacontainer, sulla scia della produzione – ormai sempre più crescente – di navi alimentate a gas naturale liquefatto. In parallelo, prosegue il percorso he porterà all’avvio del servizio di truck loading, ovvero il navettamento di autobotti cariche di gnl tra Panigaglia e la banchina dell’ex Molo Enel.

Matteo Marcello