Palio, svelato il logo che celebra il centenario

Pubblicato per qualche ora sui profili social, e poi cancellato. I più attenti, tuttavia, non se lo sono lasciati sfuggire. Stiamo parlando del logo che celebrerà il centenario del Palio del Golfo, destinato ad accompagnare la manifestazione in tutti gli eventi che caratterizzeranno lo storico traguardo dei cento anni di disfida remiera. Il numero 100 in bella mostra, stilizzato e accompagnato dalle date celebrative, e unito a tredici stelle, una per ognuna delle borgate del golfo della Spezia. Un logo che ha trovato, anche se per poche ore, l’apprezzamento di molti borgatari: tanti i like raccolti in poco tempo sotto all’immagine pubblicata nel profilo ufficiale Facebook del Palio del Golfo. L’immagine, che per molti è sembrato essere un ’segnale’ dopo le recenti vicissitudini che hanno contrassegnato gli ultimi mesi – le dimissioni e poi il ritorno in sella dei membri del Comitato delle borgate – è stata poi ritirata nel primo pomeriggio. Tanti, tuttavia, gli appassionati che avevano già provveduto a condividere e a salvare sui propri smartphone il logo celebrativo

Matteo Marcello