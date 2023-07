Palio, parte il conto alla rovescia Tornano i fuochi d’artificio "Sarà una giornata bellissima"

Torneranno i tradizionali fuochi d’artificio a coronare la 98° edizione del Palio del Golfo, 40 minuti di giochi pirotecnici concluderanno alle 22.30 di domenica 6 agosto, la tanto attesa giornata di disfide remiere. Ad annunciarlo è l’assessore al Palio Maria Grazia Frija, nel corso della tradizionale conferenza stampa di presentazione della manifestazione. L’assessore Frija nel suo intervento ha voluto estendere un ringraziamento a tutte le 13 borgate, sottolineando come tutti i capi borgata fossero presenti a Roma, per la presentazione della manifestazione dinnanzi al Ministro Musumeci.

L’evento che si incammina verso la sua centesima edizione ha infatti acquisito quest’anno il patrocinio del Ministero delle Politiche del Mare e dell’Enit - Agenzia Nazionale per il Turismo. "Ci ha molto colpiti – ha raccontato Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate - una frase che ha detto il ministro vedendo il filmato che avevamo preparato: ‘Signori, vi devo ringraziare, perché questo è un evento a cui non manca niente, la tradizione, la relazione tra padre e figlio, la disputa. Se è cent’anni che lo vivete nonostante tutte le difficoltà e avete ancora questa voglia, vuol dire che c’è un collante importante che va sicuramente sviluppato’. Queste sono parole che ci hanno fatto riflettere". Ad arricchire le giornate che precedono la disfida remiera è anche la seconda edizione del Blu Festival: "Sarà un palio bellissimo come sempre – ha dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - La città è pronta e i cittadini sono già coinvolti, proprio perché il Festival Blu è già iniziato per parlare del nostro mare, dell’economia del mare e di tutti gli effetti del cambiamento climatico che è prodotto sul mare, sulla terra e sul nostro golfo in particolare. Quindi, oltre la sfida remiera quest’anno abbiamo un tocco di cultura in più per far diventare questo appuntamento di livello internazionale come merita".

A confermare il lavoro per il Palio, dell’amministrazione spezzina è anche il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti: "Voglio ringraziare per quello che si sta facendo per questo evento che rappresenta tutto il nostro golfo". Sport ma anche cultura e tradizione. Sono questi gli elementi racchiusi nel Palio del Golfo, la pensa così anche il sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese, che ricorda come "le barche stesse sono l’opera dell’ingegno di grandi artigiani". "Si tratta della gara remiera più longeva del Mediterraneo – le fa eco il vice presidente di Fondazione Carispezia Linda Messini- Il sostegno e il contributo economico da parte della Fondazione trovano la loro ragione nella valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale che vedono impegnati uomini, donne e bambini che tutto l’anno con la loro creatività e il loro entusiasmo preparano questa grande festa collettiva, senza dimenticare la valenza sportiva di questo evento". Il programma della manifestazione si svolgerà come di consueto su 4 giorni. Venerdì 4 Agosto, dalle 21 le 13 borgate coloreranno le vie del centro città con costumi e coreografie per la tradizionale sfilata che partirà da Piazza Brin per poi concludersi in piazza Europa con la cerimonia della riconsegna dei Palii.

Sabato 5 agosto sarà la volta della ’Pesa delle Barche’ e della cena delle borgate. Domenica 6 agosto, nello specchio acqueo antistante Passeggiata Morin, le 13 borgate gareggeranno per il Palio. I primi a sfidarsi, alle 17 saranno gli equipaggi femminili. Seguiranno alle 18, gli juniores e dopo il lancio dei paracadutisti del gruppo subacquei e incursori ’Teseo Tesei’ e la commemorazione dei caduti in mare, alle 19.30 si disputerà il 98° Palio. Lunedì 7 agosto, infine, alle 21 si svolgeranno le premiazioni in Piazza Europa. Il Palio del Golfo è organizzato dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e il Comune della Spezia, con il supporto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Marina Militare, Fondazione Carispezia, il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere.

Maria Cristina Sabatini