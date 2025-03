Palio, i mal di pancia delle borgate: "Nessun attacco alle istituzioni"

La lettera aperta inviata al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dal comitato delle Borgate per sollecitare le istituzioni a intervenire su una lunga sequela di criticità che da lungo tempo attanagliano le associazioni marinare "non è assolutamente un attacco alla amministrazione comunale, bensì una richiesta di aiuto e come tale deve essere letta". Così il consiglio direttivo del Comitato delle borgate del Palio del Golfo, Massimo Gianello (nella foto), dopo la pubblicazione – in esclusiva nell’edizione di ieri da parte del nostro quotidiano – di una missiva inviata ai sindaci dei tre Comuni del Golfo per evidenziare le molte problematiche riguardano diverse borgate del golfo.

Una lettera dove vengono elencati i problemi "incancreniti da mesi e, talvolta, da anni" si legge nella missiva, sulle quali si chiede di intervenire "in modo deciso per tutelare le singole borgate coinvolte e conseguentemente, il movimento del Palio del Golfo, prima che si arrivi a dover avviare azioni forti da parte del movimento". Parole che non lasciano spazi a fraintendimenti. "Il sindaco della Spezia è il garante del Palio – rilancia il consiglio direttivo del Comitato delle Borgate dopo la pubblicazione della lettera da parte del nostro quotidiano – ed è stato interpellato proprio perché il Comune della Spezia ci è sempre vicino e ha sempre dimostrato di saperci aiutare nei momenti difficili. Non vogliamo che le nostre parole siano fraintese, chiediamo solo che le borgate vengano supportate per risolvere i propri problemi logistici che purtroppo si riversano sull’intero movimento".

Matteo Marcello