Padre e figlio nominati Cavalieri. Il traguardo della famiglia Ignarro. Diego segue le orme di Giuseppe

Cavalieri... di famiglia. Dopo il padre, ha ricevuto la nomina anche il figlio. Una bella soddisfazione per Giuseppe e Diego Ignarro. Giuseppe Ignarro, capitano di fregata con 46 anni di servizio nella Marina militare, come ultimo incarico è stato ufficiale dirigente dell’ufficio porto dell’Arsenale. Ha condotto missioni all’estero sotto l’egida dell’organizzazione internazionale per il mantenimento della pace tra la Repubblica Araba d’Egitto e Israele. Diego Ignarro, luogotenente della Guardia di finanza con 29 anni di servizio sia in Italia che all’estero durante il periodo di applicazione delle risoluzioni Onu nel quadro della missione di assistenza per le dogane e del popolo albanese. Al comando in reparti anti-terrorismo, impegnato in attività di polizia giudiziaria, nel contrasto al narco-traffico, al contrabbando, ai traffici illeciti. Dal 2020 è al comando delle pattuglie del 117, impegnate sul territorio della provincia spezzina nella lotta alla contraffazione, al contrasto alle violazioni in materia ambientale e all’uso e allo spaccio di stupefacenti. Ha coordinato le pattuglie impegnate per il rispetto delle norme emanate durante i periodi di lock-down imposti dall’emergenza Coronavirus.