Oyster Fest, Sostenibilità, Cambiamenti Climatici e Cura del Mare

La seconda giornata dell’Italian Oyster Fest si apre nella sala convegni del Cruise Terminal con il convegno scientifico culturale sulla vocazione dell’ostricoltura italiana fra sostenibilità, cambiamenti climatici, cura del mare, impatto delle produzioni, con numerosi ospiti anche internazionali e le conclusioni di Paolo Varrella. Gli stand degli ostricoltori in Calata Paita, come consuetudine, aprono dalle 11 alle 22, con la somministrazione in abbinamento ai vini Docg italiani. Dalle 11 alle 12 i laboratori per famiglie a cura di CulturMedia, poi Andrea Besana di Andreè alla Spezia interpreta le ostriche in cucina. Dalle 15.30 alle 17 spazio al corso di apertura delle ostriche e tecniche di degustazione a cura di Paolo Varrella, poi dalle 17 la rassegna degli ostricoltori partecipanti e dalle 18.30 Mixology Show per lanciare il cocktail simbolo di Oyster Fest, per chiudere dalle 21 alle 22 con l’Oyster Talk curato da Fabio Bongiorni.