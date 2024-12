Ospedale del Felettino, ci siamo. Consegnati i lavori alla Guerrato

L’ultimo tassello si è concretizzato ieri mattina, con la validazione da parte di Asl5 e la consegna ufficiale dei lavori. Un countdown lungo 850 giorni – questa la durata del contratto – avviato da ieri per il nuovo ospedale al Felettino, scattato per effetto della consegna del cantiere alla Guerrato, aggiudicataria del maxi appalto. Ad effettuare la consegna è stata Ire, per conto dell’azienda sanitaria spezzina, con i lavori che da contratto dovrebbero durare – salvo imprevisti – fino all’aprile del 2027, con l’ospedale operativo entro il 2028.

Ieri mattina il neo commissario Fabrizio Cardone ha fatto il punto della situazione insieme a tutta la struttura tecnica di Ire e della Regione Liguria, in attesa, la prossima settimana, di prendere contatto direttamente con il concessionario.

"Stiamo rispettando i tempi che ci siamo prefissati dal momento del nostro insediamento poche settimane fa – affermano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone – con il via libera del Rina Check al progetto esecutivo e l’approvazione deliberata da parte di Asl5 in modo da garantire oggi la consegna ufficiale dei lavori prima delle festività, in piena continuità con le attività di pulizia e sfalcio del verde già realizzate. Questo ulteriore passo avanti – spiegano il presidente regionale e l’assessore spezzino – è certamente un ottimo segnale per tutto il nostro territorio e per l’intera Liguria. Il fatto che il neo commissario Cardone sia entrato subito nel vivo del lavoro con la riunione tecnica odierna è un’ulteriore elemento positivo, nella consapevolezza che i prossimi mesi saranno impegnativi e richiederanno un monitoraggio continuo e costante dell’avanzamento progressivo del cantiere".

Matteo Marcello