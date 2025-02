Ormeggi a Porto Venere, Le Grazie e Fezzano. Il Comune si impegna a garantire manutenzioni

È stato un incontro partecipato e animato, cartina al tornasole di quanto sia sentito il tema, quello che alla Forza e Coraggio delle Grazie si è tenuto fra l’amministrazione e i residenti assegnatari di posti barca al Fezzano, alle Grazie e a Porto Venere. Un appuntamento richiesto a gran voce i per affrontare problematiche degli ormeggi, alla presenza del vicesindaco Di Pelino, dell’assessore Carassale, del consigliere Balzarotti e da tutti quelli di opposizione. Animi ardenti fra i proprietari delle barche, che hanno stilato una nutrita "black list". Denunciata una forte carenza di manutenzione delle strutture galleggianti, in particolar modo delle catenarie adibite all’ormeggio, "fortemente aggravata da anni ed anni di quasi abbandono che se non effettuata rapidamente determinerà gravissimi danni per i natanti". Gli assegnatari hanno chiesto di poter consultare i resoconti annuali delle spese sostenute dall’amministrazione per la gestione dei posti barca: "risulta si incomprensibile la scarsissima manutenzione ordinaria e straordinaria, a fronte della mancanza di oneri finanziari a carico del Comune, sia poco chiaro far tornare i conti in base al numero di utenti e quanto pagano". Richiesta dalla platea, "pur riconoscendone la difficoltà" anche una rapida soluzione della cresciuta difficoltà ad effettuare le opere di carenaggio. Queste le istanze comuni, a fianco delle quali sono state discusse problematiche come la richiesta di apporre marca da bollo su ogni comunicazione al Comune, di controllare gli utenti abusivi e di rieleggere i tre comitati ormeggi con compiti ben definiti. C’è stato chi ha caldeggiato li ritorno agli ormeggi ad esclusivo uso dei residenti, "efficace strumento per conservare le caratteristiche, le tradizioni delle comunità locali legate al mare, ritenendo che mantenere il loro animo profondo e facilitarne gli usi aiuti a combattere lo spopolamento dei paesi, che rischia di far scomparire tre comunità uniche". Infine, per la sola frazione delle Grazie, sono state evidenziate le grosse difficoltà che la costruzione della nuova banchina da parte dell’Authority – che l’ha data in concessione al Comune di Porto Venere, ndr - causa nelle operazioni di imbarco e sbarco, a causa dell’aumento dell’altezza rispetto al mare. La soluzione individuata è la costruzione di uno scalino lato mare.

C.T.