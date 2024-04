Orientarsi fra formazione e lavoro. Porte aperte al Salone dell’Università

Sesta edizione del Salone dell’Orientamento ed il Career Day in programma il 18 al 19 aprile dalle 9.30 alle 17 al campus universitario dell’Università di Genova alla Spezia. Ad organizzare è proprio l’ateneo genovese, in collaborazione con Comune della Spezia, Promostudi La Spezia, Ufficio scolastico regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centro per l’Impiego della Spezia. "Un’occasione fondamentale per garantire ai ragazzi di orientarsi tra le opportunità offerte nel mondo della formazione, dell’università e del lavoro – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Attraverso incontri, laboratori e risorse informative, i giovani avranno la possibilità di trovare ispirazione per la costruzione del proprio futuro". Si tratta di un Salone dedicato non solo agli studenti degli istituti superiori, ma anche per i ragazzi più grandi ed è riservato a coloro che desiderano affacciarsi all’Università, ai corsi di Its (Istruzione tecnica superiore) oppure direttamente al mondo del lavoro. L’iniziativa è ovviamente aperta anche alle famiglie per permettere ai genitori di capire e di aiutare i propri figli nella scelta. Sarà anche possibile, per le scuole interessate, partecipare al Salone e alle attività previste nel programma aderendo al Progetto Futuro Pnrr ‘E dopo? Le opportunità post-diploma, dalle professioni ai percorsi di studio’ aperto anche agli allievi delle prime e seconde classi delle superiori. "L’Università di Genova – spiega la professoressa Giulia Pellegri, delegata del Rettore – è attiva sul territorio con molteplici iniziative mirate a consolidare le sinergie tra scuola, enti e università. I Pcto - Pnrr Progetto Futuro Transizione Scuola Università fanno parte di un ambizioso progetto di co-progettazione con Usr, dirigenti e docenti delle scuole, studentesse e studenti in un percorso di crescita e consapevolezza". Giovedì 18 aprile e venerdì 19 aprile, dalle 15 alle 17 e sabato dalle 9.30 alle 11 sarà attivo lo Sportello genitori, allo Stand di Ateneo UniGe.

"L’attenzione del ministero dell’Istruzione e del Merito alle attività di orientamento – dice il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giulia Crocco – è confermata anche dall’istituzione di una piattaforma digitale Unica che seguirà studenti e studentesse dal primo ciclo di istruzione all’istruzione post-secondaria e alla formazione-lavoro. Si concretizza l’idea di un sistema strutturato e coordinato finalizzato a sostenere i giovani, e le loro famiglie, nell’esplorare le opportunità disponibili per favorire scelte consapevoli, orientate a valorizzare i propri talenti e sviluppare competenze". Programmi e informazioni su https://unige.it/openday/laspezia, dove è possibile prenotarsi.

Giulia Tonelli