Orientamento e Career Day. I giovani incontrano le aziende

Due giornate all’insegna dell’ orientamento e dell’incontro fra giovani e aziende del territorio. L’Università di Genova (in collaborazione con Comune di Spezia, Promostudi Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Lguria, Confindustria Spezia e Centri per l’Impiego Spezia) organizza il Salone dell’Orientamento ed il Career Day al Campus Universitario di Spezia. Il Career Day si svolgerà giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, dalle 9.30 alle 17. Dalle 15 alle 17 attivo lo Sportello genitori (Stand di Ateneo UniGe), anche sabato 1 marzo dalle 9.30 alle 11. Sarà presente una postazione del Career service di Ateneo dove sarà possibile ricevere le informazioni relative ai servizi di orientamento al lavoro e placement. Attiva inoltre una postazione informativa, lo sportello Infolavoro del Comune di Spezia, Centro per l’Impiego Spezia, Confindustria Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria ed i soggetti della Rete per il Lavoro (Formimpresa Liguria, Gi Group Spa, Manpower, Openjobmetis, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e Synergie Italia). Quest’anno il Career day amplia la propria proposta con la presenza di aziende segnalate da anche Cna La Spezia e Confartigianato. Nel corso dell’evento, diplomati, studenti, laureandi e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui conoscitivi e consegnare il proprio curriculum. Avranno inoltre l’opportunità di esplorare alcune figure professionali e, grazie a testimonianze reali, comprendere ruoli, competenze richieste e prospettive di carriera.

Un altro elemento centrale delle due giornate è il ricco programma di laboratori di orientamento al lavoro a cura di alcuni degli enti partner dell’iniziativa. L’obiettivo è fornire agli studenti una panoramica dettagliata sulle competenze e le conoscenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, offrire consigli pratici su come affrontare i primi colloqui di lavoro, redigere un curriculum vitae efficace, capire quali sono le professioni più ricercate e i trend del futuro "Salone dell’Orientamento e il Career Day sono eventi importanti per la crescita di tanti ragazzi, un’occasione innovativa per promuovere l’orientamento scolastico" commenta l’assessore regionale a Scuola e Università Simona Ferro. Info e prenotazioni alla pagina: https://unige.it/lavoro/studenti/eventi/careerday-la-spezia