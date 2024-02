"Orari e programmazione dei cinema de La Spezia, Lerici e Sarzana"

LA SPEZIA

IL NUOVO

via Colombo 99

Tel. 0187-24422

"Povere creature" ore 15; "Palazzina Laf" ore 17.30; "Here I am, again!" ore 19.15-21.15

MEDIATECA

via Firenze 37

Tel. 0187-745630

Riposo

MEGACINE

Via del Canaletto 140

Tel 0187 1676324

Riposo

LERICI

ASTORIA

via Gerini 40

Tel. 0187-952253

Riposo

SARZANA/LUNIGIANA

MODERNO

Via del Carmine

Tel. 0187-620714

"Argylle" ore 20.05-22.15; "Dieci minuti" ore 20.10; "Tutti tranne te" ore 22.30; "The Warrior" ore 20.05-22.15; "I soliti idioti 3 - Il ritorno" ore 20.10-22.30; "Pare parecchio Parigi" ore 20.10-22.30; "Povere creature" ore 20.05-22.15

CINEMA ITALIA

Via Niccolò V

Tel. 0187-22244

Riposo