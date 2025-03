Operatori sanitari e tecnici riparatori

Proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Spezia. Info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 OPERATORE CAF. Centro servizi (CAF) ricerca operatore addetto alla compilazione dei modelli 730. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo maturata all’interno di Caf, diploma di scuola secondaria superiore, buona capacità di utilizzo del pc. Si offre contratto a tempo determinato per campagna 730. Full-time. Sede La Spezia. Offerta 58719

1 ADDETTO VENDITE. Si ricerca per piccolo supermercato di generi alimentari un addetto vendita per mansioni di scaffalista, gestione magazzino, vendita merci. Età 18-29 anni. Tirocinio extracurriculare part time. Orario di lavoro dalle 8 alle 13 da lunedì al sabato. Sede Luni. Offerta 58702

1 TECNICO RIPARATORE. Azienda specializzata nell’installazione, collaudo e riparazione di apparecchiature per la ristorazione ricerca apprendista tecnico riparatore: sarà formata sulla riparazione di apparecchiature, consegna e installazione dei macchinari. Zone di lavoro province di Spezia e Massa. Età compresa fra i 18 ed i 29 anni. Offerta 58684

1 CUOCO. Agriturismo Cerrolungo, a 3.5 Km dal centro di Spezia, cerca cuoco che voglia proporre una cucina del territorio con creatività e cura. Dovrà lavorare tutte le sere e il fine settimana. Apertura anche a pranzo sabato e domenica e talvolta in settimana su prenotazione. Offerta 58678

2 OPERATORI SANITARI. Si ricerca per comunità alloggio di anziani 2 lavoratori con qualifica Oss o Osa per assistenza anziani. Età 20-50 anni e disponibilità a lavorare nei week end e in giornate festive. Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Lavoro su turni. Sede Sarzana. Offerta 58672