Operatori Caf ed elettricisti

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, visitare https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 OPERATORE CAF Associazione di categoria datoriale ricerca operatore di patronato Caf. Si offre contratto a tempo determinato con eventuale stabilizzazione. Orario 8-12.30 e 14.30-18. Sede Spezia. Offerta 55636

1 IMPIEGATO Società di commercio all’ingrosso ricerca impiegato commerciale. La risorsa sarà impiegata nell’ufficio acquisti, utilizzando programmi di magazzino e contabilità tramite utilizzo di gestionale Zucchetti Adhoc. Conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto office. Si offre tempo determinato con eventuale stabilizzazione. Orario: 8.30-13 e 14-17.30. Sede Spezia. Offerta 55639

3 CAMERIERI Società di catering e banqueting per cerimonie ricerca camerieri per servizi di catering. Le risorse dovranno occuparsi dell’allestimento dei buffet, del montaggio e smontaggio delle attrezzature di sala, realizzazione di mise en place, servizio di sala. Esperienza, età compresa fra i 20 ed i 55 anni, conoscenza lingua inglese. Le località in cui si svolgono gli eventi sono situate in Liguria, fra la zona di La Spezia e quella di Sestri Levante e nella più vicina Toscana fino a Forte dei Marmi. Contratto a chiamata. Offerta 55629

1 ELETTRICISTA Per manutenzione piscine e piccole riparazioni, disponibilità a trasferte, è richiesto diploma istituto nautico o diploma di qualifica come elettricista, preferibile esperienza nella mansione, conoscenza lingua inglese livello a2, patente B, età 19-40 anni, in caso di inesperienza possibile contratto di apprendistato. Zona Arcola. Offerta 55602