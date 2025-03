Omaggio a Dè Andrè: i Bassapadana suonano ’La cattiva strada’

Un nuovo omaggio all’immortale Fabrizio De Andrè andrà in scena questa sera alle 22 sul palco della Skaletta rock Club: alle 22 prenderà il via "La cattiva strada", serata dedicata a quello che i nuovi ospiti del locale di via Crispi 168 definiscono "il più grande poeta italiano del Novecento". Da "Volume I" ad "Anime salve", una carrellata di oltre 30 anni di capolavori. Tanti successi, ma anche perle meno note in versione riarrangiata, che saranno riproposti dai Bassapadana Social Club, gruppo recentemente rinnovatosi con due nuovi elementi e formato da Roberto Bragazzi (voce, chitarra), Franco Borghi (fisarmonica), Emanuele Reverberi (violino), Riccardo Sgavetti (chitarra) e Massimo De Matteis (percussioni). Da Reggio Emilia alla Spezia, passando idealmente da Genova per questo gruppo folk rock abbraccia con i suoi progetti e la sua musica canto di protesta e dei cantautori con i suoni dalla tradizione americana (cajun, bluegrass, zydeco) e del nord Europa.

Tre album e una ristampa, fra produzione originali e cover, la band continua la sua lunga storia fra studio e live, nato da un incontro al funerale di Augusto Daolio, leader indimenticato dei Nomadi. Il primo lp "Il millennio" è datato 1997, prodotto e distribuito dal quotidiano il manifesto "che crede nel progetto della nostra Bassa padana – spiegano – quella sana, antifascista, antirazzista e godereccia,che unisce la musica folk rock con una matrice più popolare". Da qui, hanno iniziato a girare l’Italia, collaborando con alcuni dei più significativi artisti a livello nazionale. L’impegno è sempre alla base della loro produzione: non fa eccezione "Malamore" (2017), un concept album sul tema del femminicidio e della violenza sulle donne. Al termine del concerto, l’atteso ritorno della Manubi, che farà scatenare tutti a ritmo di danza con il suo dj set "bordello" di primavera. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

Chiara Tenca