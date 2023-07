Oggi il finissage della rassegna tra arte, letteratura e poesia

Finissage fra arte, discussioni e parole per la mostra "E Vento di Mare" all’Open Art Space di Raffaella Monteverde, nuovo scrigno d’arte ambientato in un appartamento privato che apre le sue porte ai visitatori in via Chiodo 101 (info 347 9557266): dalle 18.30 verrà presentato il libro "Il viaggio delle orchidee danzanti", alla presenza della coautrice Susanna Sitari Rescio, con incursioni anche delle sue precedenti pubblicazioni incentrate su sensualità, sessualità e consapevolezza. Simona Albano interpreterà la poesia "Mia nel vento", dedicata alle donne iraniane e parte del progetto di poesia internazionale "Hair in the wind" di Antje Stehn divenuto videopoesia con il girato di Roberto Vendasi. Loredana Salzano, che espone le sue alici e i suoi potenti vulcani, si focalizzerà su forza e fragilità dell’universo femminile. Presente anche Vendasi, autore degli scatti in mostra: mari e tempeste.

C.T.