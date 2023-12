Oggi i funerali di Sauro Manucci: "Il gigante buono della politica"

Un mazzo di fiori adagiato sulla postazione laddove avrebbe dovuto sedere per la discussione sulla manovra di bilancio. Un minuto di silenzio in apertura d’assise, e poi il ricordo di tanti colleghi che con lui hanno condiviso pezzi di vita. Così il consiglio regionale ha ricordato ieri Sauro Manucci, 70enne consigliere spezzino di Fratelli d’Italia, morto mercoledì sera a Genova a seguito di un malore poco dopo aver partecipato a una cena organizzata dalla maggioranza di centrodestra a Carignano. I funerali di terranno oggi alle 15 nella cattedrale di Cristo Re. Sempre oggi, bandiere a mezz’asta sui palazzi istituzionali. Diversi gli attestati di stima nei confronti di Manucci, professore di educazione fisica, ma soprattutto uno dei veterani del centrodestra spezzino, in consiglio comunale alla Spezia dal 1997. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, prendendo la parola nell’aula del consiglio regionale ha tenuto un discorso, ricordando "la sobrietà e serietà di Manucci, che è stato un grande esempio di cui tutto il mondo politico dovrebbe far tesoro. Era un gigante buono, nella vita come nella sua militanza, e ha dimostrato davvero qual è il significato profondo della politica". "Sauro non era solo un collega – ha ricordato commosso il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei – ma anche una figura amica e benvoluta da tutti noi, per quel carattere bonario e rassicurante, un vero gigante buono con cui ognuno di noi, sia da alleato, ma sono certo anche da avversario politico, si è sempre rapportato con lealtà e con il sorriso sulle labbra. Fu uno sportivo di alto livello, portando la sua passione anche nella vita, insegnando in diversi istituti della regione". Ha affidato invece ai social il proprio ricordo la deputata meloniana, Maria Grazia Frijia: "Un dispiacere enorme perderti così. Con te ho condiviso un percorso politico e umano; insieme abbiamo raggiunto traguardi impensabili iniziati dalla nostra corsa tra i banchi del consiglio comunale. Ti ho voluto con me nel giorno speciale della mia vita assieme a Piero (il marito; il rito civile fu officiato proprio da Manucci; ndr). Abbiamo avuto un rapporto schietto a tratti burbero ma ricco di umanità e di rispetto" .Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: "Un uomo delle istituzioni che ha servito con lealtà e dedizione la nostra comunità per molti anni: il suo esempio, il suo impegno, il suo profondo rispetto per il ruolo rimarranno un faro d’ispirazione". Messaggi anche dalle senatrici Stefania Pucciarelli e Raffaella Paita, e dal presidente del Distretto ligure delle tecnologie marine, Lorenzo Forcieri.