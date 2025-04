Odino, il nome fa paura. Ma lui ha un cuore d’oro

Porta il nome di quello che, per la mitologia norrena, è il supremo dio della guerra; che da sempre vince grazie alla sua lancia e alle sue arti magiche. E chi sa che gli antichi popoli germanici, che un tempo abitavano la Scandinavia, non se lo immaginassero proprio così il loro dio Odino: con il fascino di un pirata, ma capace della dolcezza di un principe dal cuore d’oro. Di razza europea comune e di taglia media, Odino è un bellissimo gattone adulto dal morbido manto bianco e arancione, a pelo corto. Ritrovato ferito sul nostro territorio, è stato portato nel gattile di San Venerio circa due mesi fa, per ricevere tutte le necessarie cure veterinarie di cui aveva bisogno. Oggi, Odino è un gatto perfettamente sano e finalmente pronto a ricevere l’amore di una famiglia – o di un singolo aspirante proprietario – che sia capace di andare oltre la superficie, al di là del mero dato estetico; per vedere invece ciò che conta davvero: il cuore. Odino infatti, nonostante quel suo inestetismo dovuto all’occhio destro, "ci vede benissimo – assicurano i volontari dell’associazione ’L’impronta’ che di lui si prendono amorevole cura – e non ha alcun problema né a deambulare, né a fare qualunque altro movimento quotidiano".

È una vita normalissima dunque, quella condotta da questo felino tutto fusa, coccole e carezze. Proprio così, perché Odino è un gatto dal carattere soprattutto dolce e affettuoso che, dopo una breve parentesi di preliminare timidezza, sa subito sciogliersi in coccole e grattini, apprezzando la compagnia tanto degli amici umani quanto degli altri felini suoi simili; sia maschi che femmine. Se lasciato da solo poi né la sua incolumità né quella della vostra casa e dei vostri spazi potranno incorrere in alcun pericolo: come un perfetto corsaro infatti a servizio del proprio sovrano Odino saprà, tranquillo, vegliare su di essi; governando perfettamente la sua dimora come fosse il suo vascello.

Alma Martina Poggi