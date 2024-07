Oddi, la vittoria spunta all’alba. In mille al seggio per la Pubblica. Il più eletto è stato Nicola Mattioni

Il conteggio delle preferenze si è concluso all’alba. Sono stati eletti, dai 997 soci che domenica scorsa si sono recati alle urne della sala della Repubblica di via Falcinello, i 13 membri del consiglio di amministrazione della Pubblica assistenza Misericordia&Olmo. I primi tre, in ordine di preferenze, sono volontari. Medaglia d’oro, con ben 555 preferenze, per l’ex consigliere comunale del Pd Nicola Mattioni che si è piazzato davanti a Paolo Filattiera (553 preferenze) per soli due voti. In pole position anche Elena Parmeggiani, 27 anni e volontaria della Pa di Sarzana dall’aprile 2020, che grazie al suo impegno, riconosciuto da tutti gli altri volontari, è riuscita a portare a casa ben 538 preferenze. Quarta posizione per la dottoressa Alessandra Bertone(504), e quinta per il volontario della Francesco Bologna (471). Sesto classificato con 465 preferenze è Giorgio Oddi, presidente della Pubblica assistenza Misericordia&Olmo che potrebbe avere buone probabilità di essere riconfermato. Dietro al presidente in corsa per il suo terzo mandato si sono classificati Alberto Tognoni (464), Luciana Castagna (440), Antonio Arfanotti (429), Stefania Calabrese (417), Giovanni Frandi (401), Enrico Gussoni (388) e Marco Bianchi (372). Niente da fare, a meno che qualcuno non dovesse rinunciare all’incarico, per Paolo Russo, una delle colonne portanti della Pa, che con 367 preferenze si è piazzato quattordicesimo. "Non so ancora dire se sarò o meno confermato come presidente – commenta a caldo Giorgio Oddi -.Bisognerà aspettare l’ufficializzazione della commissione che avverrà durante il primo consiglio d’amministrazione. In quell’occasione verrà eletto il presidente della Pa che sceglierà i suoi accoliti per definire l’esecutivo, composto da 5 membri". Le tempistiche non dovrebbero dilungarsi perché il 22 luglio avrà inizio la tradizionale sagra a base di sgabei organizzata dalla Pa, per la quale è necessario mettersi al lavoro. Le elezioni del nuovo direttivo, che resterà in carica sino al 2028, sono state molte sentite e anche piuttosto politicizzate. Tantissimi i nuovi soci ad essersi iscritti alla Pa nell’ultimo anno e sino alla scadenza per poter partecipare alle elezioni, fissata per lo scorso 30 marzo. A rimanere fuori dal direttivo dell’organizzazione di volontariato i diversi esponenti del centro destra, tra cui il candidato alla carica di primo cittadino per Castelnuovo Magra Gianfranco Andrei, l’ex consigliere di Fratelli d’Italia Riccardo Precetti, il candidato nella lista di FdI alle amministrative sarzanesi del 2023 Stefano Muraglia e il coordinatore provinciale di FI Andrea Cargiolli.

Elena Sacchelli