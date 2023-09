Obi apre punto vendita. Cerca ventiquattro addetti

Obi Italia apre a La Spezia un nuovo punto vendita di articoli di bricolage, giardinaggio, attrezzatura varia del "fai da te". Per l’occasione sta cercando tramite il Centro per l’impiego una serie di figure professionali da assumere. Si tratta di 15 addetti alla vendita, 3 addetti alla vendita di arredo bagno, piastrelle e pavimenti, 3 addetti al ricevimento merci e 3 addetti al box informazioni. Tutti i contratti per il momento proposti sono a tempo determinato di 6 mesi. E’ richiesta esperienza specifica nel settore, in particolare ferramenta, elettricità, idraulica o simili e anche esperienza nella Grande distribuzione organizzata. Si richiedono altresì conoscenze informatiche di base e possesso patente B, disponibilità a lavorare su turni, week-end e festivi. Offerte 48891, 48868, 48869 e 48871. Per informazioni e candidature visitare il sito del Centro per l’impiego, https:formazionelavoro.regione.liguria.it