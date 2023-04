Nuovi spogliatoi per i calciatori E una palestra con sala pesi per le cinque borgate marinare

Una palestra dedicata alle borgate marinare, con sala pesi, remoergometri e tutto ciò che serve per la preparazione invernale degli atleti. A Lerici, prende corpo l’idea dell’amministrazione di mettere a disposizione delle cinque anime marinare del territorio un luogo dove potersi allenare durante l’inverno, periodo in cui il meteo spesso impedisce agli atleti di andare in mare. Nei giorni scorsi, una riunione in municipio ha dato il via al percorso che porterà alla realizzazione di una nuova struttura all’interno del parco sportivo di Falconara, nell’area dove trova posto anche la mini pista da skateboard.

Un progetto ampio, che prevede la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo da calcio, e appunto un luogo dedicato alle borgate di Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro, dove gli atleti potranno prepararsi al meglio per le regate primaverili ed estive, in vista dell’appuntamento clou della prima domenica di agosto. A ogni borgata sarà riservato un proprio spazio nel quale potersi allenare. "Una riunione che è servita per elaborare una serie di soluzioni per migliorare il polo sportivo di Falconara. Le borgate marinare del Comune di Lerici avranno a disposizione uno spazio nel quale allenarsi durante l’inverno, quando il meteo spesso non permette di allenarsi in mare" spiega il vicesindaco di Lerici, Marco Russo, che sottolinea non solo l’importanza per le borgate marinare di avere uno spazio proprio dove poter programmare al meglio la stagione sportiva, ma anche la necessità per il polo sportivo – che ha recentemente conquistato una bella vetrina con lo svolgimento di diverse partite del Torneo di Viareggio, e che spesso è utilizzato dalle squadre di Serie A per l’allenamento di rifinitura in vista della partita contro lo Spezia – di dotarsi di nuovi spogliatoi, più funzionali e moderni di quelli attuali.

"Il campo sportivo di Falconara ha necessità di spogliatoi adeguati, funzionali e al passo con i tempi: in questi anni oltre al Torneo di Viareggio, lo stadio comunale è spesso utilizzato per lo svolgimento degli allenamenti di rifinitura in vista delle partite – afferma ancora il vicesindaco di Lerici –. Penso, inoltre, anche alla necessità di poter disporre di uno spogliatoio dedicato agli arbitri donna. Una volta realizzate le nuove strutture, gli spogliatoi vecchi rimarranno in gestione alla società che detiene la concessione, che potrà utilizzarli come meglio crede per le proprie attività".

Matteo Marcello