Assunzioni stagionali. Alla Sviluppo 14 posti

Quattordici assunzioni stagionali per far fronte ai servizi estivi. È il piano della Porto Venere Sviluppo, che nei giorni scorsi ha lanciato un avviso pubblico per la creazione di un elenco di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo parziale e determinato. Nel dettaglio, la società partecipata dal Comune cerca due amministrativi a 40 ore, tre spiaggisti (di cui due a 36 ore e uno a 20 ore; ndr), un preposto alla somministrazione di alimenti e bevande (sempre con contratto a tempo determinato, a 40 ore settimanali), quattro baristi – di cui uno a 36 ore e tre a 24 ore – e quattro addetti ai servizi e agli ormeggi, con contratto a 40 ore settimanali, che si occuperanno di assistere i clienti diportisti nelle operazioni connesse all’ormeggio e nella fornitura dei servizi logistici portuali. La durata dei contratti sarà da inizio giugno alla fine di settembre. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle 13 del prossimo 30 aprile. La domanda dovrà essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Porto Venere Sviluppo, direttamente presso gli uffici della società partecipata, situati in via Garibaldi 9 a Porto Venere, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. mat.mar.