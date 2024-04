Il ricordo di chi ha lottato: "Tanti esempi di eroismo sul territorio spezzino"

La festa della Liberazione è stata celebrata la sera della vigilia con la fiaccolata a Migliarina partita da largo Marcantone fino al parco XXV Aprile, accompagnata dalla banda “Puccini”, con deposizione delle corone ai Caduti in piazza Concordia e al monumento del parco intitolato alla ricorrenza, dove hanno parlato il sindaco Pierluigi Peracchini, il co-presidente del Comitato unitario della Resistenza Giorgio Pagano e il segretario generale della Cisl Antonio Carro per i sindacati confederali.

Ieri mattina la manifestazione in città accompagnata della banda della Marina Militare con deposizione delle corone ai Caduti e la benedizione del vescovo Luigi Ernesto Pallett con l’intervento in piazzale del Marinaio del professor Paolo Galantini. Davanti al monumento alla Resistenza ai giardini il sindaco Peracchini ha ricordato come a quasi ottant’anni da quei giorni ci ritroviamo a ricordare il sacrificio di chi scelse di lottare perché noi potessimo godere di quei diritti che diamo per scontati e che invece per quelle persone erano solo un’incerta speranza. "Sono molti – ha detto Peracchini – in tutto il territorio spezzino, gli esempi di grande eroismo, compiuti da singoli o da intere comunità. Donne e uomini, vecchi, giovani e bambini, lavoratori, militari, civili, religiosi si sono battuti sfidando il nemico, scioperando nelle fabbriche, nascondendo i fuggiaschi, a volte pronunciando semplicemente un ’no’ che poteva valere una vita, spesso la propria".

Al circolo Anpi Arci Termo appuntamento dedicato agli studenti della scuola media Cattaneo di Melara. Sono intervenuti Renata Angelinelli del direttivo Anpi Levante, Luca Comiti segretario generale Cgil che ha parlato agli studenti del valore della Resistenza oggi. E’ stato anche ricordato il partigiano del Termo Adriano Corradi, nome di battaglia Tom, dai figli Adria ed Andrea. A Fossitermi, nel pomeriggio, cerimonia davanti al monumento ai Caduti in via Bione.

A Carro promossa dal Comune e dalla Asd Ziona 2001 Uisp con la partecipazione della Croce Verde e dell’Asd Pugilistica Varese Ligure-Ziona si è svolta la tradizionale manifestazione del 25 Aprile. I rappresentanti del Comune e delle associazioni hanno ricordato i Caduti per la Libertà, deponendo un omaggio floreale in tutti i cippi presenti nelle frazioni di Carro, Castello, Ziona, Ponte di S.Margherita.