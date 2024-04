Cinque Terre, ok il senso unico

Sono stati registrati 1.600 passaggi ieri nella prima giornata di senso unico sul sentiero azzurro delle Cinque Terre.

Una misura adottata dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per ridurre l’impatto sui percorsi più frequentati e gestire i flussi. La misura è stata messa in campo nella fascia oraria 9-14, la più gettonata tra i visitatori, per un totale circa 320 persone all’ora.

Importanti le presenze sui borghi e sui sentieri nella prima giornata di un lungo ponte primaverile.

La presidente Donatella Bianchi conferma il nuovo scenario: "Ho percorso di mattina il sentiero Verde Azzurro tra Monterosso e Vernazza e posso confermare che il senso unico non ha tradito le aspettative delle migliaia di turisti che hanno scelto le Cinque Terre per vivere un’esperienza unica tra natura e borghi percorrendo gli antichi tracciati".

È questo "un turismo ordinato e rispettoso che fa bene alle Cinque Terre - ha sottolineato ancora Bianchi - Un sincero grazie a tutti i volontari e addetti alla sicurezza e all’informazione che hanno collaborato con il Parco per garantire una la corretta applicazione della misura".