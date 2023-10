Nuovi marciapiedi e pensiline alla stazione

Interventi di riqualificazione e ammodernamento di 13 stazioni, di cui 3 in Liguria, per un importo di oltre 177 milioni di euro. E’ quanto previsto dall’accordo quadro pubblicato da Rfi, società capofila del Polo Infrastruttura del Gruppo Fs Italiane, suddiviso in 3 lotti della durata di 3 anni. Le stazioni interessate in Liguria sono La Spezia, Busalla e Genova Pegli. In particolare nella stazione di Spezia verranno eseguiti interventi di sistemazione delle pensiline su tutti i marciapiedi, con l’allungamento di quella sul primo marciapiede “lato Pisa” e l’allungamento, da entrambi i lati della pensilina sul quarto marciapiede. Inoltre verrà realizzato il restyling del sottopasso ferroviario esistente. A Genova Pegli previsto l’innalzamento dei marciapiedi per agevolare la salita e discesa dai treni, percorsi tattili per non vedenti e riqualificate la pensiline.