Nuovi contributi per il maltempo. Stanziati 12 milioni per lo Spezzino

Il nuovo finanziamento stanziato dal Governo per far fronte ai danni causati dal maltempop nel territorio spezzino si aggira sui 12 milioni di euro che rientrano nel fondo previsto per le Emergenze Nazionali. Nel caso spezzino sono legati ai datti provocati dal maltempo il 23 ottobre e 6 novembre 2023. "Questo intervento – ha commentato Stefania Pucciarelli senatrice e segretaria della Lega per la provincia spezzina – si integra con il contributo già stanziato in precedenza ed è fondamentale per completare gli interventi urgenti. Una dimostrazione concreta della grande attenzione che il Governo riserva alla Liguria e in particolare ai nostri territori. Questi stanziamenti sono la risposta alle necessità delle comunità liguri e testimoniano l’impegno nell’affrontare con determinazione le emergenze".