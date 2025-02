Nuove assunzioni

"È una decisione inspiegabile e controproducente quella di escludere gli ex lavoratori Coopservice dalle assunzioni che la giunta Bucci ha autorizzato, attraverso Alisa, di svolgere in Asl 5. C’è una delibera che dispone di attingere nuovi oss dalla lista generata dal concorso regionale, ignorando del tutto la graduatoria ex Rossomando che permetterebbe a chi è stato estromesso dal sistema di tornare a lavorare. Da notizia sindacale, molti sono coloro che non accettano di venire a lavorare per la sanità spezzina, forse scoraggiati dalla necessità di doversi trasferire o di sobbarcarsi trasferte da pendolari, con costi e tempi di viaggio spesso insostenibili. A maggior ragione non si riesce a capire come mai la giunta non autorizzi Asl 5 a chiamare gli oss ex Coopservice, persone motivate e legate al territorio. Visto che il bando indica la ricerca di venti professionisti a tempo indeterminato, si applichi quantomeno una percentuale 50 e 50 tra concorso e graduatoria ex Rossomando, con beneficio per tutti".