Nuova casa per i vigili. Valzer di servizi

Una nuova "casa" dedicata alla polizia municipale nella quale però troverà ospitalità anche l’addetto di Spezia Risorse incaricato del servizio del pagamento dei tributi locali di Imu e Tari. Il consiglio comunale di Ameglia ha approvato all’unanimità l’acquisto di un immobili finalizzato alla riorganizzazione fisica dei servizi comunali, operazione che ha impegnato l’ente in una lunga ricerca. Lo stabile infatti necessitava di particolare requisiti per agevolare l’utenza e la vicinanza alla sede comunale. L’immobile è stato trovato in via Pisanello 57 a duecento metri da palazzo civico e acquistato al prezzo di 115 mila euro al netto delle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale. Il prezzo d’acquisto del bene richiesto dalla proprietà è stato ritenuto congruo rispetto alla valutazione tecnico-estimativa redatta dall’ufficio lavori pubblici.

Lo stabile verrà destinato a sede degli uffici e dei locali della pilizia municipale attualmente al primo piano del municipio ma in una collocazione troppo ristretta sia il personale, rinforzato negli ultimi due anni da nuovi dipendenti, che per l’utenza costretta a attedere nel corridoio di accesso all’edificio. Uno spazio inoltre verrà destinato a Spezia Risorse attualmente ospitato nella frazione di Fiumaretta in piazza Pertini in una zona totalmente priva di parcheggi nelle vicinanze con evidenti difficoltà soprattutto nel periodo estivo. Gli spoazi lasciati liberi torneranno a essere utilizzati dalle associazioni di volontariato. Il Comune a breve svilupperà il progetto di suddivisione degli spazi interni e un computo delle opere necessarie a rendere operativa al più presto la nuova sede.

m.m.