Nudo in spiaggia a Lerici: atti osceni poi aggredisce i carabinieri

Lerici, 13 giugno 2023 – Si spoglia nudo e inizia a masturbarsi negli scogli vicino alla spiaggia di Lerici: arrestato ieri pomeriggio un 36enne.

I carabinieri della stazione di Lerici, hanno messo le manette a un uomo per atti osceni aggravati. I militari erano stati allertati dai bagnanti della spiaggia della Marinella, che avevano visto l’uomo denudarsi e iniziare a toccarsi sugli scogli adiacenti alla spiaggia, a pochi metri dalle famiglie che facevano il bagno. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha subito individuato il soggetto, ancora privo degli indumenti e gli ha innanzitutto intimato di rivestirsi. L’uomo ha però reagito dando in escandescenze e aggredendo i militari con calci, spintoni e sputi, minacciandoli e offendendoli. È stato necessario l’intervento di una seconda pattuglia per riuscire a contenere e bloccare l’uomo, che ha più volte tentato di fuggire.

Una volta bloccato, l’uomo è stato così dichiarato in arresto per atti osceni aggravati in luogo pubblico, violenza minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza in caserma a Sarzana, l’arrestato è comparso stamattina in Tribunale alla Spezia per il giudizio direttissimo: l'arresto è stato convalidato, con divieto di dimora in provincia della Spezia.

Marco Magi