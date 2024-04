Notte del liceo al classico Costa

Tutto pronto al liceo Costa per la decima edizione della Notte nazionale del liceo classico. Stasera, dalle 18 alle 20.45 sarà possibile assistere nelle varie aule e nella biblioteca del palazzo di piazza Verdi a performance lezione a tema ‘Comunicazione è’. Tutte le discipline, da quelle classiche a quelle artistiche, alle fisico-matematiche, saranno coinvolte in lezioni gestite dagli allievi. L’evento sarà preceduto da un momento pubblico con un flash mob e l’ intervento della banda musicale Puccini (17.20/17.45) In conclusione di serata, dalle 20.45 con replica alle 22.30 (fino a mezzanotte), si terrà in Sala Dante il concerto ‘Classico ma... non troppo’ fra musica classica e pop-rock, con esibizioni di danza e letture (presentano gli studenti Ferla, Picciano, Calia e Parenti). La chiusura del concerto è affidata alla lettura drammatizzata in greco-italiano dell’ode ‘Alla luna’ di Giacomo Leopardi. Per questi eventi in Sala Dante è richiesta una prenotazione online attraverso il link sul sito del liceo o attraverso il Qr Code sulla brochure informativa.