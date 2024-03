Note di Pasqua con la ’Sibelius’

La basilica dei santissimi Gervasio e Protasio di Rapallo ospita lunedì, alle 15.30, il tradizionale Concerto di Pasqua dell’Orchestra ‘Jean Sibelius’. Con questo appuntamento si chiude la settima edizione de ‘I concerti della Sibelius’, rassegna musicale realizzata dall’orchestra rapallese. Il programma del concerto sarà interamente occupato dall’esecuzione del Requiem in re minore per soli, coro e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. L’ultimo capolavoro del genio salisburghese rimase incompiuto a causa della sua scomparsa e venne completato da Franz Xaver Süssmayr, allievo del compositore e amico di famiglia. Il quartetto vocale previsto dalla partitura sarà formato dal soprano Lilia Gamberini, dal contralto Elena Belfiore, dal tenore Alessandro Fantoni e dal basso Marco Camastra. Il Coro "Quadrivium" di Genova, preparato come di consueto dal suo direttore Giovanni Battista Bergamo, e la ’Jean Sibelius’ si esibiranno sotto la guida del rapallese Filippo Torre, direttore artistico e socio fondatore dell’orchestra. L’ingresso è libero e gratuito.