Note ’degenerate’ col Puccini

Inizialmente previsto il 27 gennaio, è stato rimandato a questo pomeriggio alle 17.30 il concerto del conservatorio ’Puccini’ dedicato al Giorno della Memoria, intitolato ’Memoria e riflessione’. ’Libertà. La breccia nel filo spinato ce ne dava l’immagine concreta’ è la frase di Primo Levi scelta per l’evento, che si terrà in Sala Dante a ingresso libero, con musiche di Rameau, Schulhoff, Sinigaglia, Bruch, Williams, Harrison, Hou Dejian, Zehavi. "Un concerto di riflessione in un momento molto confuso e difficile" spiegano dall’istituto, che dedica alle vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali un ampio programma, grazie a cui la musica diventa testimone e conservatrice della memoria.

Quest’esibizione, che vedrà alcuni dei migliori talenti del conservatorio in scena, si trasforma così in un mezzo di dialogo in cui, fra ogni brano, gli studenti leggeranno alcune delle poesie scritte dai bambini imprigionati a Terezin, poi tristemente approdati ai campi di sterminio. Parole che anelano alla libertà, come quelle contenute in ’La farfalla’, ’Il Giardino’, e ’Vorrei andare sola’. Ma saranno letti anche gli scritti di Liao Yiwu da ’A Poet’s Journey through a Chinese Prison-The Flute Teacher’ (Il Viaggio di un poeta nella prigione cinese–l’insegnante di flauto) in cinese. Il Giorno della Memoria 2025 del ’Puccini’ diventa così meditazione sulla tragedia, ascoltando musica di alcuni compositori banditi dal nazismo come ’degenerati’, oggi a cancellare il tragico ricordo di sanguinari regimi.

Parteciperanno al concerto gli allievi e i professori del conservatorio delle classi di pianoforte e musica vocale per didattica della musica, musica vocale da camera, violino, violoncello, fagotto, flauti, e percussioni, con la collaborazione di alunni e docenti dell’Isa 4 della Spezia. Presenterà il direttore del ’Puccini’, maestro Giuseppe Bruno, introdurrà la coordinatrice del progetto ’Memoria e Riflessione’ Lisa B. Friend. Letture affidate a Linda Aruzzoli, Emma Corsanini, Alessandro Amati, Letizia Bianchi, Giulio Puglia, Chiara Podestà, Francesco Pegazzano, Gexing Wang, Rocco Bitondo; una significativa parte di questi sarà anche voce e strumento, insieme ad Alessandro Merlo, Ilaria Biagini, Debora Varesco, Jasmine Cozzolino, Fresia Ricci, Alessandra d’Aietti e Rocco Bitondo.

