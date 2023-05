Note da un altro pianeta Il chitarrista Mancuso allo Smood di Ceparana

"L’evoluzione della chitarra? È in mano a persone come lui". Le parole sono nientemeno che del grande Steve Vai, che parla di Matteo Mancuso. Chitarrista poliedrico, spazia dalla chitarra classica, alla elettrica – sulla quale ha sviluppato una personale e rivoluzionaria tecnica esecutiva interamente con le dita, che gli permette un linguaggio musicale originale – Mancuso è un vero fenomeno mondiale. Il chitarrista, impegnato nel suo tour europeo, farà tappa stasera a Ceparana, allo Smood - Sign Music Desk. Nella music hall di Riccardo Angeletti e Max Marcolini, che ha già visto passare diversi artisti di grande calibro negli ultimi trenta giorni, questa sera sarà la volta di Mancuso, considerato attualmente il miglior giovane talento mondiale della chitarra moderna. Ospite poco tempo fa anche del programma ‘Via dei matti n.0’ di Stefano Bollani e Valentina Cenni trasmesso su Rai 3, da anni ormai svolge un’intensa attività concertistica in tutta Europa e nel mondo. Matteo, oltre al concerto che inizierà alle 22 nel locale di via Vecchia, sarà presente allo Smood anche nel pomeriggio, dove terrà una masterclass per addetti ai lavori e non solo. Sarà possibile, infatti, partecipare all’incontro pomeridiano, dalle 17, anche per tutti coloro che avranno la curiosità di conoscere il suo percorso. Il suo canale YouTube è seguito da un vasto pubblico internazionale e ha ricevuto attestazioni di stima, tra gli altri, da Dweezil Zappa, Al Di Meola e Stef Burns, che addirittura lo definisce "di un altro pianeta". Attualmente, oltre alla carriera con gli Snips (con Riccardo Olive e Salvatore Lima), conta una serie di concerti solisti d’eccezione al Namm, al Bangkok Young Guitarist Festival, al Musika Expo di Roma e al Musikmesse di Francoforte, mentre pochi mesi fa è uscito il suo album con i Drift Lab (insieme a Manuele Montesanti, Federico Malaman e Daniele Chiantese), ossia ‘MoonLight’. A partire dalle 20.30 sarà possibile prendere posto nei divanetti. Per info e prenotazioni contattare il 328 7671213 anche via Whatsapp (i biglietti per il live sono disponibili pure online su Vivaticket.it).

Marco Magi