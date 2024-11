’Nonno Flappy e Bulletto’ per bimbi all’Urban Center

Il Kiwanis Club di La Spezia sta per lanciare un’iniziativa rivolta ai bambini chiamata ‘Nonno Flappy e Bulletto’, la cui presentazione è prevista per oggi, alle 17, all’Urban Center, sala culturale polivalente di via Carpenino. Questo evento è stato organizzato dal Kiwanis Club La Spezia Lunigiana Storica e rappresenta un’importante opportunità per il sodalizio di entrare in contatto con le giovani generazioni. "Prosegue l’impegno e l’azione del Kiwanis per i giovani spezzini – commenta il Presidente dell’associazione internazionale Federico Maffei – . Ringrazio Francesca Fontana e Roberto Billi, veri protagonisti dell’incontro dedicato all’infanzia. Abbiamo deciso di creare un progetto ambizioso, che vorremmo coinvolgesse in live più di 1.000 giovani e in differita molti di più. L’idea è quella di trasformare questa esperienza in un format che possa essere adottato a livello nazionale, trasmettendo messaggi significativi legati al senso civico e all’istruzione. Il Kiwanis è un’organizzazione globale di volontariato che si impegna a migliorare la vita dei più giovani, e questa iniziativa si inserisce perfettamente in questa missione, promettendo di portare gioia e benefici ai bambini".

m. magi