’Non morire di gerarchia’ il libro di Marina Capizzi

Nel salone Confindustria di via Don Minzoni 2, oggi alle 18, Marina Capizzi presenta il suo libro ‘Non morire di gerarchia - Ridisegnare il campo da gioco per evolvere come persone, team e organizzazioni’. L’evoluzione dell’attuale assetto gerarchico sarà una delle sfide più importanti che le organizzazioni dovranno affrontare nei prossimi anni. "Questo è un libro per esploratori – spiega Capizzi – che vogliono allargare il pensiero sulla gerarchia e aprire prospettive di riflessione inedite e sorprendenti che ci aiutino, prima, a ridisegnare mentalmente il campo da gioco e, quindi, per chi vorrà, a muovere i primi passi in una direzione nuova, che faccia evolvere".