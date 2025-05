"No alla riforma. Alisa va chiusa. Costa troppo"

"Alisa costa ai liguri 12 milioni di euro all’anno. Una cifra con cui sarebbe possibile immettere 300 nuovi infermieri nella nostra sanità. Martedì andrà in consiglio la cosiddetta riforma di questo carrozzone voluto dal centrodestra totiano. L’unica riforma seria che conosciamo è la sua chiusura". Lo dice Davide Natale (nella foto), segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico. "Ogni euro messo a bilancio in Liguria sul capitolo della sanità andrebbe usato per assumere personale, abbattere le liste d’attesa, acquistare attrezzature moderne e fare formazione. Le risorse riversate in Alisa dal 2016 a oggi potevano e dovevano essere utilizzate per affrontare questi problemi che rappresentano priorità per i cittadini liguri". "Martedì abbiamo modo di chiudere questo capitolo per davvero e una volta per tutte, senza maquillage di facciata o cambi di nome che servono solo a non cambiare nulla, come vorrebbero fare Bucci, Piciocchi e Niccolò – conclude Natale –. Usiamo quei soldi per dare un servizio migliore ai cittadini che hanno necessità di curarsi. Oggi ci sono 150mila liguri che rinunciano alle cure perché non possono aspettare i tempi biblici della sanità pubblica e non hanno i soldi per andare dal privato. Ci sono almeno 200mila liguri costretti a spendere oltre mille euro l’anno per curarsi. Una vergogna inaccettabile contro cui continueremo a batterci".