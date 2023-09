"Niente prof di matematica per le ’Scienze applicate’"

Un inizio a ritmo lento. La prima campanella della stagione ha riproposto scenari già visti in passato nelle scuole superiori spezzine, costrette a dare il via al nuovo anno didattico con la formazione docenti ancora in emergenza. Ma oltre alle cattedre ancora da assegnare sotto la lente è finito anche un problema di trasporto collegato al cambio di orario nell’uscita. A sollevare il doppio caso sono stati i genitori dei ragazzi che frequentano l’istituto ’Capellini-Sauro’ rimarcando l’assenza dell’insegnante di matematica al corso di scienze applicate e il disagio per lo spostamento alle 13.40 dell’orario di fine lezione, che mette però a rischio la possibilità di arrivare all’appuntamento con l’autobuus di passaggio alle 13.43. "Inutile che i ragazzi inizino a metà settembre – hanno protestato i genitori – quando ancora non ci sono gli insegnanti. Abbiamo già chiesto informazioni alla scuola ma nessuno si è sbilanciato sulle tempistiche e così ripetiamo ancora una volta che determinate problematiche andrebbero affrontate in maniera tempestiva proprio per garantire già all’inizio della stagione l’organico definitivo".

L’altro nodo da sciogliere è legato al trasporto. Per chi usufruisce del servizio Atc infatti diventa complicato rientrare a casa. "Lo scorso anno – continuano - l’uscita era fissata alle 13.05 mentre adesso è posticipata alle 13.40, ma il bus passa alle 13.43. Quello successivo diretto al raccordo è alle 14.10 con il rischio di perdere le coincidenze a Santo Sefano Magra per chi è diretto verso la Lunigiana, Albiano oppure Sarzana. Ci sono ragazzi che in questi giorni sono rientrati a casa alle 17". Il dirigente scolastico Antonio Fini con una lettera aperta pubblicata sul sito internet della scuola, oltre ad augurare un anno di buon lavoro a ragazzi e personale scolastico ha richiamato al senso di responsabilità ma invocato anche una buona dose di pazienza. "Un anno fa – ha spiegato Antonio Fini – ho parlato di coinvolgimento e penso di poterlo ribadire, aggiungendo anche la richiesta di responsabilità, perché credo costituisca un impegno reciproco per tutti i componenti della nostra comunità scolastica. Il nostro impegno è rivolto al successo formativo degli studenti e allo sforzo di offrire le migliori condizioni per stare bene a scuola".

Il dirigente ha ricordato le difficoltà che tutti dovranno affrontare per arrivare a un obiettivo importante per le attuali e future generazioni. Sono infatti in corso gli interventi di riqualificazione che per la scuola ’Capellini Sauro’ significano attualmente la divisione in due diverse sedi. Il preside ha sottolineato che le tempistiche saranno ridotte garantendo il ritorno alla normalità in breve tempo. "L’istituto si prepara a una stagione di cambiamenti favoriti anche dai fondi Pnrr e Pon che hanno consentito l’acquisto di nuove attrezzature tecnologiche che aiuteranno a sostenere il progetti rivolti a contrastare la dispersione scolastica con l’introduzione delle figure dei docenti-tutor sperimentando anche l’orario pomeridiano".

Massimo Merluzzi