"Nessuna soluzione per ridurre il traffico"

Nessuna soluzione strutturale per il miglioramento della viabilità della piana di Ceparana. A sostenerlo è la vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera e componente commissione trasporti Valentina Ghio, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione da parte del ministero delle Infrastrutture. "La risposta fornita dal ministero si limita a riproporre interventi già noti, senza introdurre alcuna novità o soluzione strutturale. Avevo evidenziato come, a seguito del crollo del ponte di Albiano nel 2020 e della successiva realizzazione delle rampe autostradali, si fosse verificato un preoccupante effetto collaterale, con il conseguente riversamento del traffico sul centro di Ceparana. La risposta del Governo, sebbene riporti il monitoraggio dei volumi di traffico e l’avvio di attività propedeutiche al mantenimento delle rampe, non affronta il problema in maniera globale e strategica. Il ministero non ha dichiarato se e chi finanzierà il prolungamento della costruenda Bretella Ceparana-Santo Stefano, estendendola dalla sponda di Bolano fino alla rotatoria della statale". "È inaccettabile che, in una zona così vitale, la viabilità rimanga un problema irrisolto – continua la Ghio –. Le risposte generiche e ripetitive non possono più essere accettate. Il Governo deve agire con decisione e fornire soluzioni concrete, condivise con i sindaci del territorio. Continuerò a sollecitare interventi strutturali e misure efficaci che garantiscano un reale miglioramento della viabilità nella Piana di Ceparana, tutelando così la sicurezza e lo sviluppo economico della nostra comunità".