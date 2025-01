Nelle mani delle donne. Tutte le idee al femminile

C’è un filo che unisce l’impegno storico e culturale del borgo. Dall’idea di Elio Gentili di fondare il circolo “Nicola nostra“ che il prossimo 21 luglio taglierà il traguardo dei 50 anni di attività alle “Maestà di Nicola“ il gruppo nato a maggio dello scorso anno ma già capace di mettere insieme diverse iniziative. Passando per “Le ragazze del Borgo“ attive dal 2008. Per anni ha recitato un ruolo importante nella promozione del territorio anche Mario Orlandi fondatore dell’associazione “Nicolesi non residenti“.

Insomma tra le vie silenziose del paese si respira la voglia di valorizzare la tradizione e dare visibilità al patrimonio storico e artistico. In questo senso va l’impegno dell’associazione Maestà di Nicola fondato da Silvia Farina e supportato dall’impegno di Paola Roberta Faggioni, Laura Petacchi, Barbara Del Buttero, Saura Capetta, Seanne Grasso. In estate hanno organizzato una serie di incontri dedicati ai cinque sensi invitando artisti, scrittori, storici.

Nonostante le difficoltà collegate prima all’emergenza sanitaria poi ai cantieri aperti nelle viette le Ragazze del Borgo non si sono arrese, seppur dovendo rivedere la portata degli appuntamenti capaci di richiamare migliaia di spettatori. Dalla festa medievale di Mikauria al Calice in terrazza, festa del cioccolato e mostre fotografiche.

"Il primo lotto di lavori è terminato – spiega il sindaco Alessandro Silvestri – ed ha interessato la pavimentazione dall’ingresso del borgo fino a via Borgo di Fondo. Non è stata soltanto una pregevole revisione estetica ma un vero e proprio risanamento dei servizi. Sono state rifatte le reti di gas e acqua, incanalando tutti i pluviali. Il borgo di Nicola inoltre è stato inserito come priorità nella realizzazione della nuova rete di illuminazione. Al termine di una lunga e difficile procedura il Comune di Luni ha riscattato i punti luce e sostituiremo in vari punti del territorio i pali e lampade alcune delle quali ancora a mercurio quindi quasi impossibili da sostituire tanto sono vecchie. E’ prevista una seconda parte di lavori sul lato Carrara e siamo in attesa della risposta di Iren".

Da 50 anni Elio Gentili (nella foto) ha le chiavi del paese. Nel senso letterale del termine. Apre la chiesa, accompagna i visitatori, spiega il significato degli affreschi, la storia delle madonnine e anche degli angoli delle pietre. Ha scritto decine di libri dedicati alla storia locale e porta avanti l’impegno dell’associazione “Nicola nostra". In questi giorni sta promuovendo l’ultimo libro dedicato alla figura del pittore Camillo Pucci. "Una scoperta casuale – spiega Gentili – nata dal ritrovamento di un foglietto ripiegato e cucito tra le pagine di un registro dell’archivio parrocchiale di Ortonovo. Una sorta di contratto che impegnava Pucci a dipingere uno stendardo con l’immagine della Madonna Addolorata venerata nel santuario del Mirteto".

Massimo Merluzzi