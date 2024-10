Nell’ambito del “Lord Byron”. Premi a Paganini e Beverini

Nell’ambito del Premio internazionale ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti’, giunto alla sesta edizione – che vedrà il suo epilogo domani pomeriggio – sono stati assegnati, dal Comune di Porto Venere, anche il Premio Porto Venere e il Premio Cultura Arte e Spettacolo. I riconoscimenti vanno, ogni anno, a personalità di livello nazionale e internazionale, che si siano distinte negli ambiti della Cultura e della Comunicazione. Per la comunicazione, è stato scelto Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, conduttore e opinionista; spezzino, si è formato accanto a storici giornalisti che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli professionali. Prima del passaggio alla televisione, aveva esordito a livello nazionale da radiocronista, fu nel 1993 al fianco di Sandro Ciotti e Mario Giobbe, durante la trasmissione ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, commentando la partita Genoa-Roma. Per la cultura, il premio andrà ad Adriana Beverini, anch’essa spezzina, figura di rilievo della Cultura negli ambiti nazionali e internazionali. Scrittrice e saggista, è presidente del famoso Premio letterario internazionale Lerici Pea, fondatrice del Premio nazionale Montale fuori di casa.

La consegna è prevista domani, a partire dalle 15, nella sala consiliare del municipio di Porto Venere, nell’ambito della cerimonia di premiazione del concorso letterario di narrativa edita-inedita ‘Lord Byron Porto Venere golfo dei poeti’, alla presenza dei poeti (la partecipazione del pubblico è libera). Nell’edizione del bicentenario della morte di Lord Byron (avvenuta a Missolungi, in Grecia, il 19 aprile 1824), la giuria presieduta dal regista teatrale, scrittore e poeta Alessandro Quasimodo (che leggerà le poesie dei vincitori) figlio del Nobel alla letteratura Salvatore, è composta da Marina Pratici, presidente esecutivo Premio Lord Byron, saggista e critico letterario, Vincenzo Patanè, studioso di Lord Byron, giornalista e docente di Storia dell’arte; Biancamaria Rizzardi e Marzia Dati, dell’Università di Pisa - Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese; Daniela Tagliafico, scrittice e già vicedirettrice Tg1 Rai, direttrice Rai Quirinale; Lorenzo Masi, presidente comitato organizzatore Premio Lord Byron. Si tratta di un momento importante per la letteratura a livello nazionale con decine di scrittori che arriveranno a Porto Venere da ogni parte d’Italia e che si ritroveranno anche per una cena di gala, stasera, all’Hotel della Baia delle Grazie, per un primo ‘assaggio’ di cultura. Per avere maggiori informazioni sul concorso è possibile contattare il 338 3017820.

