Nella prima settimana di apertura. Via dell’Amore, prenotazioni record

Quasi 11mila prenotazioni a una settimana dalla riapertura della Via dell’amore ai turisti. Sono stati infatti 10.900 gli acquisti operati sul sito viadellamore.info, dedicato alla fruizione del sentiero. "La Via dell’Amore a Riomaggiore conferma la sua attrattività. Le prenotazioni sono numerose per le prossime giornate, a riprova dell’interesse per questa icona delle Cinque Terre e dell’apprezzamento per il nuovo sistema di fruizione del sentiero – afferma Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore –. È stata vincente e apprezzata la scelta di inserire la Via dell’amore all’interno del sistema sentieristico del Parco Nazionale delle Cinque Terre, e di gestire gli ingressi come per alcuni degli altri sentieri già presenti, in un’ottica di museo diffuso".

Per il sindaco Pecunia sono molto soddisfacenti anche i numeri "delle presenze dei visitatori che provengono dalla provincia della Spezia, per i quali è previsto l’accesso gratuito dalle 17 fino alla chiusura del tratto. Un’esperienza di fruizione che riavvicina le Cinque Terre al turismo locale, pensata soprattutto per quegli amici, che come noi, non hanno potuto apprezzare questo sentiero per lungo tempo. Invitiamo tutti coloro che non l’abbiano ancora fatto e che risiedono in provincia, a venire al più presto, nell’orario migliore per loro – per appropriarsi, nuovamente, di questa bellezza".