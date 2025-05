Lungomare di Lerici, secondo lotto al rush finale

A Lerici, con il secondo lotto dei lavori per la riqualificazione del lungomare che sta per chiudersi, si lavora contemporaneamente anche sull’estremità opposta della passeggiata, quella lato Lido, nell’ottica di riconsegnare al più presto la storica passeggiata. "Su quel tratto era stato fatto uno scavo per la posa dei cavidotti per il nuovo impianto di pubblica illuminazione sostituito in seguito ad una nuova progettazione adeguata alla normativa sull’inquinamento luminoso e anche del codice della strada" spiega Marco Russo, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici che sottolinea come "all’epoca era stato fatto un ripristino provvisorio della pavimentazione e oggi si è deciso di riqualificare definitivamente anche questo tratto estendendo la pavimentazione della passeggiata che viene da San Terenzo fino all’hotel Shelley". Il progetto generale riguarda la riqualificazione di tutto il lungomare Vassallo da piazza Garibaldi fino in prossimità dell’hotel Shelley per poi proseguire come passeggiata che va verso San Terenzo.

"Adesso stiamo lavorando nel tratto dal Lido raggiunge le strisce pedonali davanti al parcheggio dell’erbetta; la seconda parte, fino all’hotel, sarà oggetto di restauro dopo l’estate – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici –. Il costo dell’intervento è di circa 120mila euro complessivi ed il cantiere proseguirà fino alla fine del mese la viabilità pedonale è stata deviata sulla destra della carreggiata al limitare del parcheggio dell’Erbetta". Anche l’altro cantiere, quello più esteso lato piazza Garibaldi, dopo giorni di stop dovuti alla pioggia che ha impedito la stesura dell’asfalto, è in procinto di concludere le opere. Le rifiniture delle aiuole e del muretto sono state completate. Nel corso dei prossimi, una volta steso l’asfalto, verrà riaperto al pubblico l’intero tratto.

mat.mar.