L’infanzia di Dino Grassi nella mostra ’Uomini e Navi’ alla Serra

Una mostra e la presentazione di un libro animeranno il venerdì del circolo Arci della Serra, dove domani sarà inaugurata alle 18 la mostra ’Uomini e navi’ e alle 21 verrà presentato in collaborazione con il comitato provinciale per il sì al referendum, la presentazione del libro di Dino Grassi ’Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista’. "Il tema – spiegano i promotori – è ’Dalle lotte di ieri a quelle di oggi’. 8 e 9 giugno: cinque Sì per il lavoro e la cittadinanza". Stefania Novelli e Luca Comiti, rispettivamente presidente dell’Arci e segretario della Cgil della Spezia, dialogheranno con Giorgio Pagano, curatore del libro e membro del comitato. Sarà fatta luce sulla figura dell’operaio del cantiere del Muggiano, mancato nel 2023, che per oltre dieci anni ricoprì la carica di segretario della commissione interna. Fu poi consigliere regionale del Pci, senza mai abbandonare il proprio lavoro. L’opera è uno scorcio sulla memoria non solo della persona, ma anche collettiva – di un cantiere e della comunità – fortemente segnata dai grandi eventi storici: il 25 luglio e l’8 settembre 1943; gli scioperi del 1944 e la Resistenza; la ricostruzione del paese e la rottura dell’unità sindacale; la restaurazione degli anni Cinquanta; la progressiva riscossa operaia dai primi anni Sessanta, le grandi conquiste di libertà e dignità con l’Autunno caldo, la successiva sconfitta. Il volume invita a indagare le storie di fabbrica e a recuperare la ricchezza politica e culturale allora prodotta, affinché non vada perduto un patrimonio che ancora ci può essere utile. La mostra ’Uomini e navi’ segue il filo narrativo della memoria: complementare al libro, rappresenta l’infanzia e la gioventù di Dino, il primo affascinante incontro con le navi e con gli operai, il matrimonio e la vita familiare, le lotte in fabbrica, i vari e le trasformazioni del Cantiere, fino all’impegno in Regione.