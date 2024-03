Nel ricordo delle sorelle Mirabal. Apre la mostra ’Le vie dei Murales’

Verrà inaugurata stamattina, all’istituto Einaudi Chiodo, la mostra ‘La via dei Murales’, itinerario culturale ispirato alle sorelle Mirabal, martiri della dittatura dominicana. Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva e Antonia Maria Teresa Mirabal nacquero nella Repubblica Dominicana da una famiglia benestante, combatterono la dittatura (1930-1961) di Rafael Trujillo, con il nome di battaglia Las Mariposas (Le farfalle), per poi essere catturate, torturate e uccise.

Ed è in loro memoria che, il 17 dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato il 25 novembre ’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Il percorso nella scuola spezzina propone una rappresentazione artistica composta da 20 pannelli 50x30 centimetri su supporto mobile, espressione della cultura caraibica, collocati nei locali della scuola. "L’itinerario, dedicato alla resistenza femminile dominicana – hanno commentato le curatrici della mostra, le professoresse Rosi Tartarini ed Elisabetta Manuguerra – oltre a inserirsi nell’ambito della ricorrenza dell’8 marzo, giornata mondiale dedicata alla donna, segna un passo importante anche nell’ambito del processo d’integrazione con la comunità dominicana". Aggiunge il dirigente scolastico Emilio Difelice: "Attraverso la memoria delle sorelle Mirabal, la scuola si apre alla città, con un’importante riflessione culturale sui temi della violenza sulle donne e più in generale, su quello dell’identità di genere". All’inaugurazione di oggi, alle 10.30, sarà presente anche Martha Herrera, referente dell’Istituto dei dominicani all’estero. Dopo l’inaugurazione, la mostra rimarrà visibile alla cittadinanza da lunedì 11 a venerdì 15 marzo in orario pomeridiano, dalle 17 alle 20, nei locali dell’istituto Einaudi Chiodo.

Marco Magi