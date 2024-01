Nel labirinto dei divieti. Ordinanza sui mezzi Euro 4. Una mappa con i consigli per evitare errori e sanzioni

L’entrata in vigore era stata prevista più di un anno fa, misura ritenuta necessaria per far fronte allo sforamento degli ossidi di azoto nel centro cittadino. Ai titoli di coda del 2023 è arrivato anche il dispositivo ad hoc con cui Palazzo civico ha aggiornato e dettagliato divieti e deroghe. Stiamo parlando dell’ordinanza che vieta l’ingresso delle autovetture Euro4 nel centro cittadino. La Nazione, ordinanza alla mano, prova a chiarire i tanti dubbi esternati in questi giorni dai cittadini.

In caso di urgenza, posso raggiungere l’ospedale Sant’Andrea con l’auto senza incorrere in sanzioni?

Certamente, sono previste deroghe per i veicoli che raggiungano le strutture di pronto soccorso sanitario.

Sono un ambulante del mercato di piazza Cavour ma il mio furgone è Euro 4: come faccio?

Nessun problema, veicoli e autocarri di attività aventi sede all’interno della zona interdetta, compresi gli ambulanti titolari di posto fisso presso l’area di mercato, sono autorizzati al transito.

Sono residente all’interno dell’area vietata ai mezzi Euro 4: posso continuare a raggiungere l’abitazione con la mia auto?

Certamente, è consentito il transito in deroga ai veicoli di proprietà di residenti e di domiciliati all’interno del perimetro. Stessa deroga è concessa ai titolari di pass residenti o domiciliati rilasciati da Atc Mp.

I motoveicoli possono circolare nell’area rossa indipendentemente dalla loro classificazione?

Non sono previste limitazioni per i motoveicoli.

Sono un idraulico e devo intervenire in un’abitazione all’interno della ’zona rossa’. Posso recarmi col mio mezzo anche se non è Euro 4?

Certo, i veicoli di imprese artigiane, anche individuali, necessari per la prestazione d’opera nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa possono circolare ugualmente.

Devo andare a prendere alcuni parenti alla stazione ferroviaria: posso recarmi al park Centro Stazione con la mia Euro 4?

Una deroga concede il transito ai veicoli ’irregolari’ per raggiungere i parcheggi in struttura (autorimesse pubbliche o private) ed autorimesse ad uso pubblico a pagamento, ma limitatamente al tragitto per raggiungere le strutture.

Sono un militare in servizio alla Base navale della Spezia, posso raggiungere il mio posto di lavoro?

Sì, i veicoli del personale in servizio per raggiungere la caserma Duca degli Abruzzi di Via Gramsci o l’arsenale (attraverso l’ingresso di Piazza Chiodo) godono di deroghe specifiche.

Ho un veicolo datato, ma a doppia alimentazione, tra cui Gpl. Posso transitare nell’area rossa?

Sì, i veicoli ibridi che dispongono di impianto gpl o metano possono transitare purché l’impianto sia collaudato e a condizione che il transito sia effettuato con alimentazione gpl o metano. Possono circolare anche mezzi elettrici o ibridi termico/elettrico.

Sono proprietario di un veicolo storico, posso transitare nell’area interdetta?

C’è una deroga specifica per i veicoli inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici regolarmente certificati.

Ci sono casi in cui è possibile richiedere una deroga specifica?

I casi menzionati dall’ordinanza riguardano motivi di difficoltà motoria; veicoli per carico scarico che dimostrino di avere origine o destinazione nella zona perimetrata; accesso per eventi, interventi di occupazione o di manomissione suolo pubblico. Tali permessi vanno rischiesti all’Ufficio mobilità tramite il portale istanze.

Come verrà contestata la violazione del transito nell’area interdetta agli Euro4?

È prevista solo la contestazione immediata: le infrazioni non saranno rilevate da apparecchiature elettroniche, come telecamere per la lettura delle targhe.

Matteo Marcello