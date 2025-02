Nei guai per guida in stato di ebbrezza

Nell’ambito dei controlli di sicurezza stradale effettuati nella notte tra venerdì e sabato, la Polizia Locale della Spezia ha intensificato le verifiche su veicoli e conducenti. A fronte di oltre 70 persone controllate mentre guidavano, solo due conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza. Il primo, un uomo di 55 anni, aveva un tasso alcolemico superiore ai 0,50 g/l, lo stesso è stato sanzionato con una multa di 543 euro, il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. Il secondo, un uomo di 42 anni, è stato trovato con un tasso superiore a 0,80 g/l ed è stato denunciato. Oltre alla denuncia, il conducente andrà incontro ad una sanzione che va da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno, nonché alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

Monitorati anche i conducenti di monopattini elettrici, con 4 sanzioni per il mancato utilizzo del casco protettivo e per la non osservanza delle normative relative ai dispositivi ad alta visibilità. Sono state anche accertate anche 9 violazioni per inefficienze tecniche dei veicoli, tra cui mancata revisione, luci non conformi e targa irregolare. Sono stati inoltre rilevati 2 casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ed una guida senza lenti correttive, violazioni che sono state sanzionate ai sensi del Codice della Strada. Un altro episodio ha riguardato un conducente straniero, trovato alla guida con una patente estera scaduta di validità per la circolazione in Italia, che è stata ritirata per la restituzione allo Stato che l’ha rilasciata. Nel corso della serata, il personale in borghese ha individuato due giovani consumatori di sostanze stupefacenti in possesso di modiche quantità di hashish: sono stati segnalati alla Prefettura.