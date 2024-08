Nave Garibaldi idea museo: "Spezia è il posto ideale. Porterà turismo e cultura"

L’idea è questa: perché Genova o Taranto e non La Spezia come destinazione della nave Garibaldi come museo sul mare? La città è legata alla Marina Militare e ha contribuito in modo significativo alla sua storia, con l’Arsenale, la Base Navale, con Fincantieri al Muggiano e le altre industrie della Difesa, sede per decenni del servizio di leva e di addestramento. Parte da qui l’appello alle istituzioni locali, lanciato dal segretario generale delle associazioni portuali e logistiche della Spezia Salvatore Avena. Obiettivo, fare squadre "per ottenere dal Governo un giusto riconoscimento alla città che ha dato molto alla Marina Militare Italiana e alla Blu Economy". Avena sottolinea come Spezia abbia costruito e sviluppato "un’innegabile vocazione culturale e turistica legata al mare e alla marineria, vocazione che si esprime anche coltivando una tradizione di eventi e di manifestazioni in tutto il golfo per i quali è alla ricerca di un simbolo che interpreti e unifichi le sue molte anime". E’ di questi giorni la discussione fra Genova e Taranto che si contendono la destinazione della nave Garibaldi, prossima al disarmo e da trasformare in museo come attrazione culturale e turistica.

"La Garibaldi – prosegue Avena – è stata la nave ammiraglia della flotta italiana per oltre trent’anni, ha partecipato con onore a importanti missioni di pace e di difesa in tutto il mondo e porta il nome di uno dei Padri dell’Unità d’Italia. Nessuno però ha inserito nel confronto Genova-Taranto la candidatura di Spezia, ancora entusiasta per aver ospitato, sulla Garibaldi, con vasta eco e enorme successo, la rappresentazione dell’opera di Puccini Madama Butterfly. Spezia ha davvero tutte le carte in regola per ospitare la nave Garibaldi come museo galleggiante e formidabile polo di attrazione. Che sarebbe anche il giusto completamento di una rete strutturata insieme ai bacini storici dell’Arsenale e al Museo tecnico navale". Avena lancia quindi un appello Provincia, Comune di Spezia e del Golfo, Autorità Portuale e Marina militare "affinché si colga questa occasione e si sostenga il progetto per La Spezia. La nave museo Garibaldi è davvero una sfida per il futuro, ritengo che La Spezia sia pronta ad affrontare con orgoglio e passione la realizzazione di questo progetto che rafforzerà la sua identità di multiforme e produttiva città di mare".