Natale diventa un cine-villaggio

Si terrà oggi, a partire dalle 16.30, alla mediateca regionale ligure Sergio Fregoso, un laboratorio didattico dal titolo ‘Il cine-villaggio di Natale’. Babbo Natale e non solo: luci colorate, elfi, pupazzi di neve. I film natalizi hanno sempre un’atmosfera magica, ma qual è il preferito dei bambini? Prendendo ispirazione dal mondo del cinema e dai suoi personaggi, durante il laboratorio i bambini realizzeranno un villaggio di Natale a prova di set cinematografico. L’evento è gratuito ed è inserito in ‘Natale nei musei e nelle biblioteche’, il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune della Spezia, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizio. È rivolto a bimbi e bimbe fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. I promotori della struttura di via Firenze consigliano la prenotazione: 0187 745630 o mail a [email protected] (anche per info).