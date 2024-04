Naspini presenta ’Errore 404’

Sarà lo scrittore Sacha Naspini l’ospite della rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’ organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano in collaborazione con lo staff della biblioteca civica ’Arzelà’. L’incontro è in programma venerdì alle 18 alla sala polivalente del centro sociale ’Ruffini’ in via Vecchia del Piano, di fianco alla tensostruttura sportiva alle porte del borgo. Sacha Naspini presenterà il libro dal titolo ’Errore 404’. L’autore dialogherà con Valentina Santini. E’ la storia di Andrea Arcadi, fondatore della rivista Voyeur Italia, viene improvvisamente arrestato con l’accusa di aggressione ai danni di un’ex compagna di scuola con cui non aveva contatti da 30 anni. Messo sotto torchio dagli investigatori, racconta aneddoti inverosimili, sembrano i deliri di uno psicopatico. Naspini è considerato un degli autori italiani più originali della sua generazione, già tradotto in 26 Paesi oltre ad aver vinto numerosi premi.