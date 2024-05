Nasce il ’Distretto’. Progetto da 12 milioni: "Pronti a decuplicare lo sviluppo economico"

Coprirà un’area di quasi 60mila metri quadrati il nuovo distretto della nautica che sorgerà nel compendio immobiliare dell’ex ‘Fusione Tritolo’ di Pagliari-Fossamastra, con l’ambizione di far diventare La Spezia un polo di eccellenza nel servizio di Refit and Repair a livello nazionale. Dopo aver proceduto alla stipula di una convenzione urbanistica tra il Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure, si entra ora nella fase operativa del progetto. I lavori partiranno il prossimo settembre, avranno una durata di 24 mesi e un costo complessivo di 12 milioni di euro. "Finalmente – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – apriamo le porte al distretto della nautica di Pagliari, un polo logistico capace di offrire servizi e risposte adeguate a un settore in costante espansione nella nostra città. Il distretto completerà il Miglio blu, rendendo La Spezia sempre più la capitale mondiale della nautica".

Il progetto del Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure, composto da otto aziende impegnate nel refit e repair e altre attività del settore nautico, prevede il recupero del fabbricato posto al di sotto del viadotto per Lerici di metri quadrati 2.268,20 e la costruzione di tre capannoni: uno di mq 1.462, il secondo di mq 1.550,50 e l’ultimo di mq 3.087. Nello specifico il Consorzio ha avuto in concessione dal Comune della Spezia un’area di mq. 58.827. "Non posso che esprimere grande soddisfazione – dichiara il presidente del Consorzio Sinergie Nautiche Levante Ligure’ Giovanni Battagli – perché è stato un percorso lungo, ma a cui abbiamo creduto fortemente convinti che alla Spezia la nautica sia diventata e si mantenga anche nel futuro un settore trainante. Ringrazio in particolare Cna La Spezia per essere stata sempre al nostro fianco. Prevediamo di decuplicare i numeri della nostra crescita economica". Altro grande protagonista del progetto è l’Autorità di sistema portuale, che avrà a disposizione dal Comune circa 8200 metri quadrati sui quali realizzare un porto a secco a servizio dei Concessionari delle Marine del Canaletto e Fossamastra trasferitisi al molo Pagliari.

"Sulla stessa area – precisa il presidente di Adsp Mario Sommariva – è previsto un parcheggio multipiano e realizzeremo anche opere di adeguamento idraulico del Fosso Pagliari, necessarie ad evitare possibili esondazioni del canale nelle aree di intervento. L’investimento complessivo previsto a carico di Adsp supera i 2 milioni di euro". Per essere efficiente il distretto avrà bisogno di un nuovo ponte che regoli l’accesso alla darsena di Pagliari. "I tempi dipendono anche dalla procedura penale - sottolinea Sommariva - ma sono fiducioso si possa arrivare presto alla soluzione del problema".

Vimal Carlo Gabbiani